CALOLZIOCORTE – Dopo che la concessione per la casetta dell’acqua in piazza Mercato è scaduta, l’amministrazione comunale ha deciso di riproporre l’installazione, implementando il servizio mediante l’individuazione di nuove aree su tutto il territorio comunale.

“La casetta dell’acqua, oltre che essere un servizio importante e molto usato dai cittadini, è anche un metodo utile di tutela dell’ambiente, sensibilizzando la cittadinanza alla riduzione della quantità di rifiuti prodotti”. L’assessore al lavori pubblici Paolo Cola ha annunciato che a breve ci sarà il nuovo bando: “Con il rinnovo abbiamo deciso di individuare nuove postazioni, l’idea è quella di installare cinque casette: le aree scelte per l’istallazione sono il parcheggio posto tra via Stradelle e il Parco Beslan nella frazione Sala, il parco Allende a Foppenico, il parcheggio adiacente la sede dei Volontari del Soccorso in via Mazzini al Pascolo e piazza Mercato. Quindi ne metteremo una anche a Rossino nel parcheggio di via Don Minzoni per favorire anche gli abitanti delle frazioni alte”.

Nel nuovo bando saranno indicate due aree obbligatorie per l’installazione di casette dell’acqua (parco Allende e via Don Minzoni), mentre le altre tre (Sala, Pascolo e Piazza Mercato) sono facoltative.