LECCO – La Croce Rossa di Lecco organizza, sabato 3 novembre dalle 9.30 alle 17.30, in piazza Garibaldi a Lecco, la consueta castagnata con l’obiettivo di raccogliere fondi per l’acquisto di un Dae (defibrillatore automatico esterno) da donare alla cittadinanza.

Oltre a degustare delle ottime castagne la popolazione potrà prendere parte a un percorso di educazione stradale: un percorso con ostacoli da affrontare indossando speciali occhiali che simulano la vista sotto effetto di alcol, in modo tale da poter verificare “con i propri occhi” la pericolosità della guida in stato di ebrezza. Mentre i più piccoli verranno intrattenuti con attività di truccabimbi e bricolage.

“Abbiamo deciso di donare un Dae alla cittadinanza – spiegano dalla Croce rossa di Lecco – perché riteniamo che sia uno strumento di fondamentale importanza che può fare la differenza in caso di arresto cardiaco. Il Dae si interfaccia in modo semplice all’utente, dando le indicazioni vocali su come intervenire su un paziente ed è in grado di leggere autonomamente il ritmo cardiaco e decidere, senza intervento dell’operatore, se sia necessario o meno erogare la scarica. Questo permetterebbe a chiunque di compiere un’opera di soccorso efficace in autonomia, coprendo quei minuti necessari all’ambulanza per raggiungere il paziente; minuti che possono fare la differenza tra la vita e la morte”.

L’appuntamento è quindi per sabato 3 novembre, vi aspettiamo in piazza Garibaldi per “un piccolo aiuto per rendere più sicura la vostra città”.