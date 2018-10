LECCO – Lions Club Valle San Martino, Club satellite di Malgrate e Pro Loco di Erve insieme, questa domenica, in piazza Cermenati a Lecco, con la consueta castagnata, giunta alla sua quinta edizione, per la raccolta fondi a favore del Servizio Cani guida dei Lions.

Dalle 9.30 fino alle 18 di questa sera i volontari saranno in piazza ad arrostire le castagne e sensibilizzare i passanti. “Sta andando molto bene- ha commentato il presidente del Lions Club Val San Martino Fausto Terraneo – l’iniziativa ormai è alla sua quinta edizione, sosteniamo sempre la raccolta fondi per donare un cane guida ai non vedenti”.

Una ventina i soci del club impegnati su diversi fronti, “dopo tre anni di progetti con la Comunità Montana, ora stiamo organizzando delle iniziative da portare nelle scuole con Silea” ha concluso Terraneo. Anche il sindaco di Erve Giancarlo Valsecchi era presente in piazza.