LECCO – Le vacanze stanno volgendo al termine e i volontari del cine-teatro Palladium, a partire dal prossimo 30 agosto, sono pronti a riaprire la sala per affrontare una nuova stagione cinematografica.

In realtà per alcuni di loro le vacanze non sono mai iniziate, considerato che il periodo estivo è servito a eseguire alcuni lavori di miglioramento: in primis sono stati rinnovati i servizi igienici, così come il sistema di biglietteria che è stato sostituito con uno più moderno.

Nuovo anche il look del Palladium grazie al nuovo logo realizzato da Matteo e frutto del concorso indetto lo scorso maggio e che, dopo 24 anni, ha sostituito il pre-esistente, ideato dalla volontaria Simona.

Si riparte il 30 agosto con la nuova uscita “Hotel Transilvania 3”, mentre per la rassegna del giovedì occorre attendere il prossimo 20 settembre quando andrà in scena “Il filo nascosto” di Paul Thomas Anderson.

Per info e dettagli si può visitare il sito cinemapalladium.com, oppure le pagine social della sala su Facebook, Twitter e Instagram.