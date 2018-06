VALMADRERA – C’è anche Silea tra i vincitori del Premio Emas Italia 2018, il riconoscimento giunto alla sua quarta edizione e organizzato dall’Ispra in collaborazione con la sezione Emas del Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit (Organismo Competente italiano in tema di Emas e di Ecolabel Ue).

Un riconoscimento che, quest’anno, acquista ancor più valore perché coincide con i vent’anni di attività in Italia di Emas e ha avuto, quale palcoscenico d’eccezione, la splendida cornice della sala del Cenacolo dell’Abbazia di San Michele Arcangelo, in località Badia a Passignano (Firenze).

A ritirare il premio per Silea il presidente Mauro Colombo e il responsabile dell’ufficio tecnico Ambiente e Sicurezza Andrea Eboli: “E’ motivo di grande soddisfazione aver ottenuto questo Premio, anche perché quest’anno le adesioni all’iniziativa sono state particolarmente numerose. – afferma Colombo -. Siamo dunque riusciti ad aggiudicarci questo riconoscimento che conferma l’interesse sempre crescente per la comunicazione nell’ambito della gestione ambientale integrata e l’impegno delle organizzazioni nella diffusione dei principi e degli strumenti che caratterizzano Emas”.

“Silea – continua Colombo – è tra i soli cinque impianti per il ciclo integrato dei rifiuti ad essere registrato Emas in Lombardia. Una attestazione che costituisce il riconoscimento della propria eccellenza in ambito ambientale e che ha uno dei suoi punti qualificanti nel processo di condivisione in ambito territoriale con tutti gli stakeholder dei risultati ambientali raggiunti. Questo premio ci è stato attribuito per l’innovativa scelta comunicativa di trasformare il documento di Dichiarazione Ambientale in un video che consente all’utente di entrare in modo più diretto e immediato nell’organizzazione Silea e di averne una visione completa e dinamica”.

Un lavoro impegnativo, reso possibile grazie al coinvolgimento di tutto il personale aziendale e alla collaborazione professionale sia della società di produzione Sfelab Snc che ha realizzato il video, sia del Verificatore Ambientale ing. Giorgio Penati che ci ha stimolato ad intraprendere questo percorso.