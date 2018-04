LECCO – “Le nostre attività sono iniziate da quando padre Roberto è partito per la Guinea Bissau e noi, rimasti in contatto con lui, abbiamo deciso di fare qualcosa di concreto per aiutarlo. Da allora abbiamo raccolto fondi, organizzando banchetti vendita e cene comunitarie oppure facendo dei piccoli lavori, cercando al contempo di informare la nostra comunità sulla difficile realtà in cui opera il nostro amico missionario”.

Così l’associazione Tagme – Diamoci da fare di San Giovanni invita tutti a una cena benefica per sostenere le attività di padre Roberto Donghi e padre Davide Simionato, missionari del Pime.

Sono aperte le iscrizioni alla Cena Tagme 2018 in programma sabato 14 aprile alle 19.30 al Salottone Arcobaleno di San Giovanni. E’ richiesto un contributo di 25 euro, mentre per i bambini sotto i 10 anni la partecipazione è gratuita. I posti sono limitati, ci si può prenotare entro il 6 aprile ai numeri 331 9819838 (Sara), 335 7568597 (Giorgio), info.tagme@alice.it.