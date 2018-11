VALMADRERA – Oltre cento persone, grazie alla partecipazione di un gruppo di amici del Rotary Manzoni di Lecco hanno preso parte, presso il Ristorante Terrazzo di Valmadrera, alla tradizionale cena di solidarietà e degli imprenditori, la ventiquattresima in totale e la sedicesima organizzata dal Fondo della Comunità di Valmadrera, quest’ anno dedicata alla raccolta di risorse per il campo in sintetico dell ‘ Oratorio che si sta realizzando grazie all’impegno della Polisportiva.

L’ organizzazione della serata ha fruttato un utile di circa 5500 euro . A tutti i partecipanti è stato distribuito l’ opuscolo con la situazione economica dei diversi fondi , “ Dopo Simona”, “Beppe Silveri “, “ Per ricordare Sam “, “ Ultreya “, “ Oltre noi “, “ Progetto campo sintetico in oratorio “, realizzato anche quest’ anno grazie all’ impegno di Gianni Magistris.

Ha preso la parola per prima il sindaco Donatella Crippa che ha salutato a nome di tutta la Giunta e ringraziato tutti i partecipanti per la numerosa presenza. A seguire il nuovo Parroco don Isidoro Crepaldi ha sottolineato come sia importantissimo per l’ oratorio avere una struttura molto più adeguata per i ragazzi e i giovani dell ‘oratorio e della Polisportiva, anche per educare a uno sport diverso più attento e rispettoso verso la persona .

Il Presidente del Fondo Antonio Rusconi, dopo un saluto riconoscente a Mauro Panzeri, l’ex sindaco appena scomparso sempre presente a questa iniziativa, ha ricordato come in questi anni dal Fondo sono stati raccolti oltre 800.000 euro, segno di una generosità caratteristica della comunità di Valmadrera e ha ringraziato a proposito della campagna per il campo in sintetico la nonna che acquista la zolla da 10 euro insieme al Centro le Grigne che ha donato un contributo importante per ricordare il Presidente Italo Fumagalli.

Alberto De Pellegrin ha illustrato lo stato dei lavori : finiti i lavori delle luci, terminati quelli delle recinzioni e delle basi del campo, da settimana prossima la ditta Limonta comincerà a porre le zolle del sintetico. Prima di Natale i lavori saranno terminati. A fronte dei costi sui 330.000 euro sono stati raccolti finora 110.000 euro e presto partiranno altre iniziative.

Infine Stefano Artese presidente del Rotary Manzoni ha lodato le tante attività positive del Comune di Valmadrera compreso la raccolta di fondi di solidarietà.