LECCO – Appuntamento natalizio per il Vespa Club di Lecco che sabato ha radunato trenta tra soci e simpatizzanti per la cena che si è svolta alla Taverna ai Poggi di Acquate. Presente anche il Moto Velo CLub Lecco che ha sostenuto la rinascita del club, e gli amici del Vespa Club Agrate Brianza “i Ribelli”.

E’ il primo Natale che il Vespa Club lecchese festeggia dopo ripresa della sua attività a settembre. “Abbiamo trovato grande stima, simpatia e affetto da tante persone e tanti altri club del mondo dei motori e per questo non possiamo che essere felici e soddisfatti, visto che la moto è una passione che fa gruppo e regala allegria” ha sottolineato il presidente del Club, Ivan Redaelli.

Ringraziamenti dal club a tutti i 30 soci che si sono tesserati in questo anno, “con l’augurio – ha proseguito il presidente – che il 2019 porti un bel numero, visto che adesso tante persone sanno della presenza del nostro club sul territorio”. Per favorire i nuovi tesseramenti, il Direttivo del Vespa Club Lecco ha pensato ad una tariffa agevolata per le donne e i soci minorenni.

Il 2019 porterà nuove attività ed eventi grazie anche alla collaborazione con altri club. Presso il PublicHouse Gastropub, scelto come luogo di ritrovo e sede del Club, giovedì 20 dicembre ci sarà l’ultima serata del 2018 per lo scambio di auguri e aggiornamenti su alcuni eventi in zona. Il Vespa Club Lecco si ritroverà al locale ogni 15 giorni, sempre al giovedì sera dalle ore 21.15.

Gli interessati a seguire le news del gruppo possono farlo attraverso i vari social, dalla pagina ufficiale Facebook e profilo Instagram