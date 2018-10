LECCO – Fine della stagione per il GEL Gruppo Escursionisti Laorca che, come ogni anno, dovrà affrontare quello che definiscono “il momento più faticoso dei percorsi”: il pranzo sociale.

Quest’anno il pranzo è in calendario per domenica 18 novembre, al ristorante Il Crottino di Dorio. Prima del pranzo sociale, alle 11, nella Chiesa di San Nicolao dell’Abbazia di Piona, verrà celebrata la messa in ricordo di tutti i defunti del GEL.

