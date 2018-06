OLGINATE – Il Comune di Olginate, come alcuni comuni della provincia di Lecco, è alla ricerca di rilevatori per il censimento della popolazione (nuova modalità di esecuzione) che saranno impegnati dal 1° ottobre al 20 dicembre 2018.

Ogni Comune ha fissato la scadenza per la presentazione delle domande, il Comune di Olginate l’ha fissata per il 3 luglio. Chi fosse interessato può guardare sul sito del proprio Comune dove troverà tutte le informazioni necessarie e il fac simile della domanda.

“E’ un’occasione interessante per gli studenti che volessero guadagnare qualcosa, lavorando in orari non vincolanti – fa sapere il responsabile dell’ufficio comunicazione del comune di Olginate Angelo Falbo – Per ogni informazione comunque gli uffici sono a disposizione al numero 0341655642″.

Non tutti i comuni si serviranno di personale esterno, alcuni svolgeranno il censimento affidandolo ai propri dipendenti (come farà per esempio Valgreghentino al quale servirà solo una persona) mentre quelli che cercano personale pubblicheranno la richiesta sui rispettivi siti internet.

I comuni interessati al censimento sono i seguenti: Airuno, Ballabio, Calco, Calolziocorte, Casatenovo, Castello B.za, cesana B.za, Carenno, Civate, Colle B.za, Dorio, Lecco, Merate, Missaglia, Monticello B.za, Oggiono, Olginate, Pasturo, Sirone, Sirtori, Taceno, Valgreghentino e Varenna.