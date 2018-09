LECCO – Curriculum in mano e la speranza dell’assunzione: a centinaia giovedì mattina si sono presentati al Politecnico di Lecco, sede scelta da Iperal per selezionare i dipendenti del nuovo negozio che la nota catena di supermercati aprirà a Mandello.

A mezzogiorno erano già 400 gli iscritti ai colloqui, iniziati intorno alle 9.30 della mattina, ma ancor prima dell’apertura di questa giornata di selezioni erano già in numerosi quelli che attendevano in fila fuori dall’aula magna dell’ateneo.

Molti i giovani ma non solo: per alcuni quella in Iperal potrebbe essere la prima esperienza lavorativa, tanti altri arrivano da impieghi pregressi, anche da settori diversi dal commercio e hanno colto questa occasione per una rioccupazione.

I posti disponibili sono una trentina tra addetti vendita e capi reparto, con o senza esperienza. E’ il “Job Day Iperal” così come la stessa azienda ha titolato questo appuntamento con il lavoro:

“La scelta del Job Day – spiegano da Iperal – rispecchia la volontà di offrire a tutti l’opportunità di candidarsi per ricoprire le posizioni aperte nel nuovo punto vendita ma anche in quelli esistenti distribuiti nelle zone in cui l’insegna è presente. La location del Politecnico ha lo scopo di avvicinare i giovani al mondo del lavoro in ottica di continuità del progresso di Iperal: i giovani sono il futuro di ogni azienda ed è tra loro che crescono i manager di domani”.

Quello che sarà inaugurato a Mandello, nell’area ex Cortesi, sarà il quarto punto vendita che prende vita nel corso del 2018 e il quarantesimo della rete di vendita di Iperal in sette province lombarde (Sondrio, Bergamo, Como, Lecco, Brescia, Monza Brianza e Varese).