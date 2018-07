PESCATE – L’Asd Centro Basket Pescate promuove la 24^ edizione della “Festa dello sport” che si svolgerà dall’11 al 29 luglio a Pescate, presso il parco “Addio Monti”.

Iniziata nell’ormai lontano 1995 come “Festa della Birra” e successivamente denominata “Festa dello Sport” è ormai diventata una tradizione del sodalizio per continuare, anche durante l’estate, a mantenere saldi i rapporti di amicizia e collaborazione instaurati durante la stagione sportiva tra atleti, genitori e simpatizzanti de gruppo.

L’organizzazione è affidata al consiglio direttivo dell’Asd Centro Basket Pescate che si avvale esclusivamente dall’apporto di volontari. Sarà presente il servizio ristorante, pizzeria, bar e banco del fresco oltre ai “giochi gonfiabili” riservati ai bambini e, ogni sera, ballo liscio con favolose orchestre.

“Ringraziamo l’amministrazione comunale che anche quest’anno ha assicurato il proprio patrocinio alla manifestazione, unitamente al patrocinio dell’assessorato allo sport della provincia di Lecco e alla simpatia dei concittadini e non che, siamo certi, parteciperanno sempre più numerosi alle serate. L’abilità dei nostri ‘cuochi’, la simpatia di chi vi accoglierà alla festa e la buona musica che vi allieterà ogni sera siamo certi renderanno le vostre serate estive più divertenti e rilassanti. Vi aspettiamo tutti al ‘Parco Addio Monti’ dal 11 al 29 luglio”.

L’Asd Centro Basket Pescate è costituito da Enrico Valsecchi (presidente); Claudio Oddo(vicepresidente); Gianfranca Tacchetto (segreteria); Benito Montanaro (vice segretario); Francesco Tentorio (direttore sportivo); Elio Bonfanti (responsabile settore giovanile). Dirigenti responsabili: Oscar Disetti, Alfredo Vespia, Ettore Paganoni.

La prossima stagione il Centro Basket Pescate parteciperà a campionati di basket gestiti dal settore basket e minibasket dalla Federazione Italiana Pallacanestro per le categorie: Serie D maschile; Under 13; Under 16; Esordienti; Aquilotti; Scoiattoli e Pulcini. Oltre all’organizzazione di tornei amichevoli e quadrangolari, alla giornata del diversamente abile e ad altre manifestazioni.

IL PROGRAMMA DELLA FESTA