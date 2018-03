LECCO – Qual’é la situazione del centro sportivo? Se da tempo non se ne parla pubblicamente, ci ha pensato il consigliere di Appello per Lecco, Cine Corti, a riportare la discussione in Consiglio Comunale.

Lo scorso agosto è stato firmato il nuovo contratto con la Sport Management, otto mesi prima si è rischiata la chiusura con la scadenza dell’ultima proroga concessa dal Comune e l’impossibilità di un nuovo rinnovo. Tempi ormai passati, secondo il sindaco Virginio Brivio, “da settembre è una storia diversa, ci sono stati miglioramenti nei numeri degli accessi, nelle proposte, c’è un contratto più chiaro che consente al Comune anche una maggiore sorveglianza”.

Cosa è stato fatto in questi mesi? “Si è chiuso il contenzioso pregresso con la società, si è concluso l’iter per la certificazione anticendio e nella nuova convenzione – della durata di due anni, andrà ad esaurirsi nell’agosto del 2019 – sono stati posti degli oneri aggiuntivi, l’amministrazione comunale sta introitando dei soldi da questa nuova gestione che ci consente di investire in opere migliorative”.

Il bando per la messa a nuovo degli impianti dovrà aspettare ancora, “abbiamo ripreso l’interlocuzione con Finlombarda – incaricata di redigere il bando per il project financing – i tempi sono lunghi, ma il clima è sicuramente cambiato” e intanto il Comune, come annunciato negli scorsi mesi, andrà ad effettuare degli interventi sulle parti esterne:

“Sono stati messi a disposizione 2,1 milioni di euro – di cui 750 mila da Regione Lombardia – stiamo attendendo le prescrizioni dell’Arpa riguardo allo smaltimento delle terre di scavo, per quanto riguarda i lavori che riguarderanno gli spogliatoi e il rifacimento della fognatura. Tutte le risorse che avanzeranno da queste operazioni saranno investite per il manto sintetico dei campi da gioco”.

Da parte sua, il consigliere Corti ha lodato la collaborazione con le associazioni sportive, in particolare con Picco e Basket Lecco, che hanno consentito di rimettere a nuovo il palazzetto, “qualcosa si sta muovendo – ha sottolineato l’esponente di Appello – per rendere sempre più vivibile il nostro centro sportivo”.

Non sono però mancate le critiche da parte della minoranza: il capogruppo della Lega Nord, Cinzia Bettega ha esortato ad una maggiore comunicazione, da parte dell’amministrazione. “E’ normale che su un tema come quello del Bione si debbano fare delle domande in Consiglio per essere aggiornati?La questione è di assoluta importanza per quanto riguarda il territorio, abbiamo visto quanto siano stati critici i rapporti tra amministrazione e dirigenti, litigi e pasticci che non si vedevano da decenni, potrebbero anche esserci conseguenze legali rispetto a quanto successo. Il minimo è che veniamo informati”.