LIERNA – “Questo è il biglietto da visita del paese ‘turistico’ che dal 30 dicembre ‘chiede e incassa’ soldi dai turisti?” Se l’è chiesto Nunzio Marcelli, della lista di minoranza Vivere Lierna, ma la situazione è balzata all’occhio dei tanti che hanno trascorso il mercoledì di festa nella bellissima spiaggia di Riva Bianca.

I cestini dei rifiuti strabordanti non erano un bello spettacolo per nessuno. “Tre giorni dopo la domenica e dopo l’arrivo dei turisti, degli amanti della nostra bella Riva Bianca, purtroppo i cestini dei rifiuti erano stracolmi e i rifiuti sono sparsi per la riva sin dal secondo giorno” prosegue Marcelli.

Nel pomeriggio pare che la situazione sia stata risolta, almeno riguardo ai cestini che sono stati svuotati, ma una certa amarezza per la situazione resta. “

“Invece di pensare a ‘modellare i diamanti grezzi’ come disse un tale .. e chiedere soldi ai turisti per la tassa di soggiorno (dicendo che si sarebbero spesi per “far turismo”), chiediamo troppo se chiediamo di svuotare i cestini almeno il giorno dopo e non dopo tre o quattro giorni? – conclude Marcelli – Siamo nel paese “turistico” che impone tasse al turista e poi MANCO siamo capaci di svuotare i cestini dopo tre giorni?” (FOTOSERVIZIO – Alberto Locatelli)