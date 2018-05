LECCO – La chef lecchese Cinzia Fumagalli torna in Tv, sul canale Nove. Domenica scorsa è andata in onda la prima delle cinque puntate di Top Chef Cup che, nelle prossime settimane, vedrà uno contro l’altro dieci dei più agguerriti concorrenti delle prime due edizioni di Top Chef: “Tutti avete una cosa in comune: non avete vinto. Questa è la vostra seconda occasione, siete qui per prendervi la rivincita” hanno detto i giudici, gli chef stellati Giuliano Baldessari, Annie Feolde e Mauro Colagreco.

“Avrei preferito fare 25 puntate di Top Chef che solo 5 di Top Chef Cup: è stata molto più dura dell’altra volta, siamo tutti molto agguerriti – ha detto Cinzia Fumagalli -. L’esperienza dell’anno scorso mi è piaciuta moltissimo. Ho deciso di accettare nuovamente la sfida perché voglio vincere. L’altra volta ha trionfato la mia amica Fabiana questa volta voglio essere io la migliore, così siamo uno pari”.

Negli studi di Top Chef è nata l’amicizia tra la chef lecchese e la vincitrice Fabiana Scarica: “L’amicizia con Fabiana continua imperterrita, ci legano un affetto e un amore profondi anche se in realtà siamo come il giorno e la notte e ci separano 21 anni. Probabilmente ci compensiamo, ognuna di noi ha quello che manca all’altra”.

Fuori dagli studi televisivi la vita della lecchese è piena d’impegni: “Dopo un’esperienza a Roma che non è andata bene (sono troppo ‘svizzera’ per stare nella capitale), adesso faccio consulenza per tre locali a Milano e, con Fabiana, giro i locali di tutta Italia per fare eventi, mi sento come una pallina del flipper. In questo momento, fortunatamente, il lavoro ‘lo tiro via a calci’ anche se il mio vero desiderio è quello di tornare a insegnare. Voglio tornare a scuola perché sto bene con i ragazzi. Ho insegnato per poco tempo ma è rimasto il legame con i miei ex alunni che spesso mi cercano ancora”.

Tornando alla trasmissione, Cinzia Fumagalli promette sorprese: “Sono tutte puntate esterne (Milano, Torino, Parma, Amalfi e la finale a Roma). Sicuramente troverò qualcuno con cui litigare! – scherza -. E’ stata un’esperienza dura e pesante: concorrenti agguerriti, non c’è il confort dello studio televisivo, i giudici pretendono molto e ci siamo mossi con pochissimi attrezzi, un minipimer e la valigetta dei coltelli”.

Vedremo se Cinzia Fumagalli riuscirà ad avere la sua rivincita, ma di sicuro con la chef lecchese non mancheranno le sorprese.