LECCO – Disavventura per don Celeste Dalle Donne, ex parroco di Bulciago oggi residente nella canonica di Lecco, rimasto fuori casa dopo aver smarrito le chiavi del suo appartamento.

Il sacerdote, nel pomeriggio di giovedì, si era recato in chiesa per la Santa Messa accorgendosi di non aver con sé il mazzo di chiavi. Dopo aver trascorso la notte in un altro appartamento messo a disposizione dalla parrocchia, questa mattina don Celeste, insieme al prevosto mons. Cecchin, ha avvisato i Vigili del Fuoco.

I pompieri sono riusciti ad arrivare all’abitazione del prete raggiungendo con l’autoscala una delle finestre che affaccia su piazza Cermenati.