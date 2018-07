LECCO – Una serranda è rimasta abbassata in questi giorni in via Cattaneo, si tratta dello storico negozio di parrucchiere Roger David, che negli ultimi giorni ha cessato la propria attività.

Il titolare, Ruggero Dell’Oro, che al momento non siamo al momento riusciti a contattare telefonicamente, ha voluto lasciare un messaggio di saluto ai suoi clienti ma anche con una nota dura nei confronti delle motivazioni che l’avrebbero costretto alla chiusura.

“Ringraziamo i clienti che nei 40 anni hanno creduto nel nostro lavoro ma così senza leggi che ci tutelino non si può più lavorare”.