VERCURAGO – “Dispiace veramente, come Amministrazione interverremo con delle agevolazioni per i negozianti e le nuove start up” così il primo cittadino di Vercurago Carlo Greppi commenta la chiusura della storica Macelleria Salomoni e l’ombra della cessata attività che sembra allungarsi anche fruttivendolo di via Roma che si trova poco distante.

Il 9 giugno scorso, infatti, Valerio Salomoni ha abbassato per l’ultima volta la saracinesca del suo negozio di macelleria, “era un punto di riferimento, offriva un ottimo servizio, dispiace molto quando un’attività storica chiude – commenta il sindaco Greppi – oggi in paese rimane un solo alimentari a Somasca, poi ci sono due panifici, il mercato il giovedì che è un’alternativa ai supermercati – la vera concorrenza – ma certamente bisogna intervenire”.

Appresa la chiusura della Macelleria Salomoni e l’analoga intenzione del fruttivendolo Dell’Oro, “ci abbiamo subito ragionato come Amministrazione – assicura Carlo Greppi – interverremo al più presto con delle facilitazioni tributarie, nell’immediato sulla Tari”.

La verifica della fattibilità e la predisposizione di una bozza degli interventi sarebbe già stata redatta dagli uffici comunali, “verrà messo in campo a breve, la chiusura di attività e negozi è una perdita per il territorio, vogliamo cercare di evitarla e dare possibilità di apertura a nuove start up” conclude il sindaco.