LECCO – E’ un appuntamento importante quello rivolto ai residenti di Chiuso e in programma per questo martedì alla Casa sul Pozzo: finalmente gli abitanti del quartiere potranno conoscere quali interventi migliorativi saranno effettuati per rendere il quartiere più vivibile e riscattarlo da anni di disagi dovuti al cantiere della nuova Lecco-Bergamo.

L’opera è al palo da tempo, si spera in Anas per il riappalto dalla costruzione della galleria, nel frattempo i tecnici della Provincia hanno progettato i lavori che saranno eseguiti nell’area circostante il cantiere.

Martedì sera, alle 21, sarà Flavio Polano, presidente della Provincia, ad illustrare il progetto insieme al consigliere provinciale delegato ai Lavori Pubblici, Gianpiero Tentori, al dirigente Angelo Valsecchi e all’assessore comunale di Lecco, Corrado Valsecchi.

L’appuntamento, promosso dal Comitato di Chiuso, è aperto a tutta la cittadinanza.