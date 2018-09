BELLANO – Nella mattinata di domenica è stato chiuso a scopo precauzionale il ponticello della Val Grande sul Sentiero del Viandante tra Bellano e Dervio.

“Avendo verificato la pericolosità causata da travi ammalorate in alcuni casi cedute – fanno sapere dal municipio di Bellano – in accordo con il Comune di Dervio, abbiamo deciso di chiudere il ponte in attesa di un sopralluogo tecnico fissato per lunedì mattina”.