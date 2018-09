PADERNO – “La situazione del Ponte di Paderno d’Adda, a seguito delle verifiche tecniche strutturali di Rfi, è stata valutata come gravissima. Pertanto la decisione di chiuderlo immediatamente alla circolazione stradale e ferroviaria va a tutela della sicurezza di chi vi transita”.

La segreteria provinciale di Lecco della Lega interviene sulla questione della chiusura del ponte di Paderno: “La priorità ora è fornire risposte certe e tempestive a migliaia di lavoratori e pendolari che ogni giorno transitano sul ponte, oltre che alle attività economiche. La Lega con i suoi rappresentanti del territorio si è immediatamente attivata sia con il Ministero dei Trasporti sia con i vertici di Fs (titolare al 100% di Rfi che ha in carico l’infrastruttura) per sincerarsi della situazione e sottolineare quanto sia essenziale la massima celerità nell’intervento, vista la fondamentale importanza di questa arteria stradale e ferroviaria. La Lega, ad ogni livello e a cominciare dall’interesse immediatamente manifestato dell’Assessore Regionale Claudia Terzi, manterrà alta l’attenzione affinché venga riservata alla manutenzione straordinaria del ponte la massima priorità e perché le tempistiche degli interventi siano più celeri possibile, così da ridurre e limitare allo stretto indispensabile gli inevitabili gravi disagi viabilistici.

“La sicurezza prima di tutto – concludono -. Tuttavia non è giusto che i cittadini debbano pagare per i danni causati da chi non è mai intervenuto con manutenzioni adeguate, mancanze che hanno portato a questa drastica decisione”.