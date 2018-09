LECCO – Tutti noi siamo abituati a salutare l’estate e ad accogliere l’autunno il 21 settembre, in realtà,il vero e proprio equinozio d’autunno è avvenuto questa notte, 23 settembre, alle 3.54.

In quel momento i raggi del Sole saranno perpendicolari all’asse di rotazione terrestre e avremo 12 ore di luce e 12 di buio. Da quel momento in poi si andrà incontro ad una graduale diminuzione delle ore di luce, anticipo del solstizio di inverno che sarà il 22 dicembre.

L’imminente fine dell’estate non è tuttavia confermata dal meteo che sta regalando un settembre decisamente caldo. Secondo le previsioni degli esperti di 3B Meteo, il clima sullo stivale continuerà a rimanere pienamente estivo, con valori oltre le medie, da Nord a Sud. Nei prossimi giorni sono attese massime intorno ai 28-30 gradi in molte parti d’Italia con punte localmente superiori ai 30°C in Valpadana e zone interne toscane.

Dalla prossima settimana invece correnti più fresche dal nord potranno portare un calo termico più significativo e temperature più autunnali.