LECCO – “Il cittadino e il soccorso. Aiutaci ad aiutare” è il titolo della serata in programma venerdì 11 maggio in sala Ticozzi a Lecco (ore 20.30), organizzata dall’associazione Centro Coordinamento Radio Soccorso guidata da Cristian Pelà.

Sarà l’occasione per fare il punto sul progetto “ciclopedonale cardiprotetta” che da alcuni mesi vede l’associazione in prima linea, più in generale insieme ad alcuno esperti si parlerà della defibrillazione precoce. Nel corso della serata gli esperti presenteranno anche filmati e diapositive sul tema.

Per quanto riguarda il progetto defibrillatori, la campagna di raccolta fondi continua con diverse iniziative. Un dispositivo salvavita era stato istallato nei mesi scorsi a Rivabella, a breve un altro verrà messo a Garlate.

Ciclopista: installato il primo Dae a Rivabella. Il progetto continua