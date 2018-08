MONTE MARENZO – 1° concorso fotografico sulla sicurezza stradale. E’ la nuova iniziativa di Angelo Fontana della Polisportiva Monte Marenzo (Area sociale), con la collaborazione di Giacomo Milani, Alessandra Gaetani, Giandomenico Spreafico, Fotoclub Airuno.

Le foto devono ritrarre ciclisti che procedono in fila indiana per sensibilizzare e incentivare la sicurezza stradale senza rinunciare a trascorrere il tempo in compagnia e devono essere scattate tra il 15 agosto e il 15 settembre 2018.

Gli scatti, massimo 3, devono essere inviati in formato digitale (JPG con dimensione inferiore a 1Mb) entro il 19/09/2018 al seguente indirizzo: angelofontana50@gmail.com. Non sono consentiti artefatti e fotomontaggi. In post produzione è possibile modificare solo la dimensione, la luminosità, la correzione del colore. Il concorrente deve indicare nome, cognome, indirizzo, e-mail, telefono cell./fisso, la località dove è stata scattata la foto. Inoltre, nella mail deve essere riportata la seguente dicitura: “Autorizzo a pubblicare la foto sul sito www.unpaeseperstarbene.it, e aver assolto agli obblighi di legge relativi alla privacy”.

Le opere vincitrici saranno designate a insindacabile giudizio dalla Giuria. Quest’ultima è costituita da esperti fotografi del luogo, designati dalla Polisportiva Monte Marenzo. La partecipazione è gratuita.

Al 1° classificato verrà assegnata una medaglia colore oro e pranzo per due persone Locanda Osteria Marascia – Lavello Calolziocorte. Al 2° medaglia colore argento e pranzo per due persone – Da Fausto Ristorante Pizzeria – in località Valcava. Al 3° classificato: Medaglia colore bronzo e pranzo per due persone La Rivierasca – Bar Trattoria – Suisio (qualora qualcuno dei vincitori sia particolarmente distante dai luoghi in cui viene erogato il premio può segnalare ai contatti sotto indicati un luogo equivalente a lui vicino dove poterne usufruire).

Contatti: Angelo Fontana 334 362 3624 – Giacomo Milani 3291779357.