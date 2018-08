LECCO – Continua la rassegna del Cinema all’aperto in piazza Garibaldi in programma tutti i mercoledì di questa estate 2018.

Mercoledì 8 agosto alle 21 (nuovo orario in precedenza era alle 21.30) è in programma il settimo film. Alla regia sempre Ltm – Lecchese Turismo Manifestazioni che in collaborazione con Telethon e il comune di Lecco propone questi cinema nella centralissima piazza Garibaldi.

Il prossimo appuntamento è ancora una volta una produzione Walt Disney Pixar di grande successo. Cars 3: Saetta McQueen, la famosissima auto protagonista, continua la sua vita nelle corse con alterna fortuna. Anzi nuovi e baldi giovani bolidi stanno incrinando la stella di Saetta che sembra brillare sempre meno… Un altro film tutto da gustare come al solito nella accogliente arena all’aperto di piazza Garibaldi Lecco.

Come ogni mercoledì sera: ingresso libero e 400 sedie a disposizione. Il vero cinema va visto con i popcorn e Telethon li distribuirà ad offerta libera. I proventi raccolti daranno linfa ai ricercatori per trovare una cura per le oltre 8000 malattie genetiche ad oggi conosciute.