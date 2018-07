CALOLZIOCORTE – Ritorna uno degli appuntamenti più amati dell’estate calolziese: “Cinema nel chiostro”, la rassegna di proiezioni cinematografiche, giunta quest’anno alla sua 10^ edizione, prenderà il via sabato 4 agosto e si svolgerà come da tradizione nella splendida cornice del Monastero di Santa Maria del Lavello.

Ad aprire la manifestazione, sabato 4 agosto, il film “Due sotto il burqa” di Sou Abadi, Francia 2017, commedia 88’. La regista iraniana Sou Abadi mette in scena una commedia sul tema molto attuale dell’integralismo religioso senza mai essere antimusulmana. Studiando e interpretando in modo giusto il Corano si possono smantellare tutte le credenze estremiste.

Sabato 11 agosto “Sasha e il polo nord” di Rémi Chayé, Francia 2015, animazione 81’. Una principessa sogna di rivedere suo nonno Oloukine, esploratore dell’Artico mai tornato dal Polo Nord. La ragazza si chiama Sasha, siamo nella Russia di fine Ottocento, i suoi genitori hanno altri piani per lei e le stanno progettando la vita con un aristocratico che non ama. A Sasha non resta altra scelta che fuggire e sfidare il destino.

Sabato 18 agosto “Ella & John – The leisure seeker” di Paolo Virzì, Italia, Francia, drammatico 112’. Una coppia di ottantenni decide di partire per un lungo viaggio alla ricerca di un nuovo modo di vivere per sfuggire ad un destino di cure mediche che li separerebbe per sempre. John è svanito e smemorato ma forte, Ella è acciaccata e fragile ma lucidissima. Sarà un viaggio pieno di sorprese.

Sabato 25 agosto “Easy – Un viaggio facile facile” di Andrea Magnani, Italia Ucraina 2016, commedia 91’. Easy sembra aver fallito in tutto ma forse ha di fronte a sé l’occasione per riscattarsi. E parte per un viaggio tutt’altro che tranquillo. Uno dei film più coraggiosi del cinema italiano, un road movie originale che fa sorridere senza smettere di far riflettere.

Ingresso libero – Inizio proiezioni ore 21. In caso di pioggia le proiezioni verranno recuperate il giovedì successivo. Informazioni: biblioteca tel. 0341643820, www.comune.calolziocorte.lc.it.