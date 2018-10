MANDELLO – Un grande successo l’inaugurazione del Circolo Arci Family di Mandello del Lario, che si è svolta nella serata del 5 ottobre. “Centinaia di ragazzi sono accorsi a bere un aperitivo al ritmo del dj Gigi Falbo in un ambiente unico, divertente e decisamente colorato” commentano soddisfatti gli organizzatori.

Tra le novità spicca lo staff, tutto al femminile, che ha iniziato a dare una sferzata di allegria e positività al Circolo: “Alessandra e Nicole, mamma e figlia, sono due donne forti e determinate che hanno scelto di mantenere lo spirito di familiarità del Circolo Family inserendo un pizzico di eventi ed iniziative stimolanti anche per i ragazzi. Dietro al bancone, oltre a loro, due giovani bariste”.

“Al Family non mancheranno i corsi di musica, di inglese, di movimento e pilates, con partenza dai primi di ottobre, e non mancherà, come sempre, la cucina sociale con l’inserimento di nuovi piatti vegetariani, vegani ed a km “0” . Ad essi verrà affiancato un programma ricco di serate e attività anche per i ragazzi che permetterà loro di ascoltare buona musica, anche d’autore, e divertirsi in modi differenti. Da quest’anno il Family darà anche l’opportunità ai gruppi emergenti di salire sul palco e suonare i pezzi desiderati: un luogo per poter esprimere se stessi e farsi conoscere al pubblico”.

“Adoriamo da sempre questo spazio – ha dichiaro Alessandra – Siamo molto emozionate all’idea di poter lavorare insieme per contribuire a rendere questo luogo sempre più un punto di incontro per le famiglie ma anche per i tanti giovani che ci chiedono di potersi divertire e ascoltare buona musica” ha concluso la mamma.

“Sarà divertente e stimolante lavorare con mia madre. Una sfida che sono certa di riuscire a portare avanti con la mia solita grinta – continua Nicole – Voglio organizzare serate che piacciano ai ragazzi di questa zona e dare l’opportunità a chi lo desidera di esibirsi sul palco del Family. Vogliamo che il Family sia una seconda casa e ci metteremo il massimo per renderlo tale” ha concluso.

I prossimi appuntamenti serali già in programma:

– venerdì 12 ottobre Midnight Train

– venerdì 19 ottobre I Croccanti

– venerdì 26 ottobre Torneo di calcetto e karaoke