LECCO – La piccola Fayrouz, di origine egiziana, e il piccolo Abdoul, figlio di genitori del Burkina Faso, entrambi di soli pochi mesi, insieme a Yasmine di sei anni e originaria della Costa D’Avorio, sono i tre bimbi che domenica hanno ricevuto la cittadinanza civica dal Comune di Lecco.

E’ stato il vicesindaco Francesca Bonacina insieme al consigliere Monica Zelati, presidente della Commissione Pari Opportunità, a consegnare l’attestato ai genitori dei tre giovanissimi lecchesi. La cittadinanza civica, istituita nel 2014 da Palazzo Bovara, è un atto simbolico con il quale il Comune di Lecco assegna il titolo di “cittadini” ai figli di stranieri nati a Lecco e residenti in città.

“E’ un momento importante – ha sottolineato Monica Zelati – vogliamo che Lecco sia una città accogliente, inclusiva, dove tutti si sentano a casa e partecipi, attivi e uniti, perché si è più forti se facciamo le cose insieme”.

La cerimonia si è svolta in piazza Garibaldi al termine della Camminata per Diritti dei Bambini, organizzata da Comune di Lecco e dalla Cooperativa Eco86 insieme ai volontari del piedibus. L’occasione è la Giornata Mondiale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

Alle 9.30, la ‘marcia’ ha preso il via partendo dalla piazza del centro commerciale Meridiana per poi snodarsi per le vie cittadini, fino a Piazza Garibaldi, dopo aver percorso sei chilometri. Ben 150 sono stati i partecipanti all’iniziativa.

Ad attendere il loro arrivo in centro Lecco anche l’assessore all’Ambiente, Alessio Dossi, con l’assessore all’istruzione, Clara Fusi, e l’assessore allo Sport, Roberto Nigriello.