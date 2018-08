LECCO / GENOVA – E’ giunto a destinazione il materiale raccolto in provincia di Lecco e destinato agli sfollati di Genova: sono stati gli angeli in ‘rosso’, i City Angels lecchesi, a portare personalmente gli aiuti a quanti hanno dovuto abbandonare le proprie case in seguito al crollo del Ponte Morandi.

L’associazione lecchese ha consegnato ai genovesi il frutto della generosità dei loro concittadini: dal materiale scolastico, ai giocattoli per i bimbi, latte in polvere, detersivi. La sezione di Lecco ha portato i materiali raccolti anche da Lugano e Bergamo.

“Dopo il crollo del ponte Morandi abbiamo portato aiuti alle 600 famiglie sfollate – scrivono dal gruppo – Da crollo del ponte di Annone di due anni fa non abbiamo imparato nulla, preghiamo per questi nuovi 43 morti”.