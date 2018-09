CIVATE – Insieme per non dimenticare i terremotati del Centro Italia: Gruppo Alpini Civate e Sec (Società Escursionisti Civatesi), con la collaborazione del Comune, hanno deciso di promuovere una cena e un pranzo di solidarietà, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza alla popolazione colpita dal sisma.

L’appuntamento è per la sera di sabato 8 settembre e per le 12.30 di domenica 9 settembre, presso la sede del Gruppo Alpini di Civate (Via Del Castello, 3), L’offerta prevista è di 18 euro ed è necessaria la prenotazione.

Ecco i menù fissi delle due iniziative

SABATO 8 ore 19.30

ANTIPASTO

Olive ascolane

Affettati misti

BIS DI PRIMI

Gricia (amatriciana bianca)

Risotto con funghi

SECONDO A SCELTA

Arrosticini

Pesce in carpione

FORMAGGI MISTI

ACQUA

Prenotazioni entro il 3 SETTEMBRE

Mail: info@escursionisticivatesi.it

Tel. : 0341 – 551383

Luigi 349 3153528

DOMENICA 9 ore 12.30

Porchetta e patatine

Affettati misti

Formaggi misti

ACQUA

Prenotazioni entro il 3 SETTEMBRE

Tel.: 0341 210710

Paolo 3395724634