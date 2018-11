CIVATE- Sarà l’impresa Preve Costruzioni Spa di Cuneo a realizzare il nuovo cavalcavia di Isella: lo scorso 26 novembre, Anas ha ufficializzato l’esito della gara pubblica per l’affidamento dei lavori di ricostruzione del sovrappasso.

Il sito del comune di Civate annuncia la notizia in una breve nota. “Seguirà, secondo i termini di Legge (35 giorni) e dopo la verifica della documentazione, la stipula del contratto e, a seguire, la consegna dei lavori” spiegano dal municipio.

Una notizia attesa, dagli automobilisti che fruivano dello svincolo ma soprattutto dalla comunità di Isella che dal 6 novembre del 2016 subiscono il disagio della chiusura del cavalcavia civatese.

L’azienda cuneese si è aggiudicata l’appalto con un punteggio complessivo di 79,51 punti su 100 e con il ribasso percentuale unico offerto del 7,061% per un importo offerto di 2.239.978 euro (la base d’asta era di 2,48 milioni di euro) di cui 2.156.643 euro per lavori ed 83.333 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Dalla consegna dei lavori, l’impresa avrà 340 giorni di tempo per la ricostruzione del nuovo cavalcavia e la demolizione completa del manufatto esistente.