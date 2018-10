LECCO – Entro le 12.30 di mercoledì prossimo 31 ottobre 2018 Enti, associazioni e singoli cittadini possono segnalare soggetti meritevoli della civica benemerenza inviando le proposte, motivate e documentate dettagliatamente, in una busta chiusa, recante sul la scritta “Proposta di civica Benemerenza” e il mittente. Tali buste chiuse andranno consegnate all’ufficio protocollo del Comune di Lecco, in piazza Diaz 1, aperto lunedì, martedì (giovedì e venerdì) dalle 8.30 alle 12.30 e mercoledì dalle 8.30 alle 15.30 con orario continuato.

Delle candidature approvate dalla commissione capigruppo i proponenti dovranno poi inviare la documentazione in formato elettronico. È possibile consultare il “Regolamento per il conferimento delle civiche benemerenze” sul sito internet istituzionale e al punto accoglienza del Comune di Lecco.

Come da tradizione, in occasione delle celebrazioni per la ricorrenza di San Nicolò, patrono della Città di Lecco, in programma per domenica 2 dicembre, verranno assegnate dal Comune le Civiche Benemerenze.