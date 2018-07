LECCO – Un veicolo fermo sulla SS36, all’altezza della rampa di uscita Lecco – Bione sul terzo ponte in direzione Nord, sta creando lunghe code per chi sta viaggia in direzione Sondrio. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polstrada.

Code che sono iniziate a formarsi in mattinata (mercoledì) poco prima delle 9, all’interno del tunnel del Monte Barro e che probabilmente persisteranno fino a quando non verrà liberata la carreggiata.