BARZIO – L’Associazione Centro Orientamento Educativo – COE mette a bando per il 2018/2019 22 posti in Servizio Civile per l’Italia e l’estero. L’Ong, con sede a Barzio e a Milano, e progetti in diversi paesi del mondo, cerca 22 volontari per l’Italia e per l’estero in ambito educativo e di animazione sociale, promozione culturale e artistica e nel settore sanitario.

Per candidarsi (c’è tempo fino al 28 settembre) occorre essere cittadini italiani o di un altro paese della UE, il bando è aperto anche ai cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti. È richiesta da parte dei candidati un’età compresa tra i 18 e i 29 anni (non compiuti al momento della presentazione della domanda) oltre al non aver riportato condanne penali né avere carichi pendenti in corso e godere dei diritti civili e politici.

“Con il lancio del Servizio Civile Universale e aspettando che i prossimi bandi mettano a sistema le innovazioni previste in maniera solo sperimentale in quello attuale, il COE per il 2018/2019 è stato ancora una volta premiato per la qualità delle sue progettazioni, potendo contare su ben 22 posti da offrire ai candidati tra Italia ed estero” ha dichiarato Paolo Caporali, Responsabile Servizio Civile Coe. “Siamo ormai a oltre 100 volontari avviati in servizio civile con il COE dal 2003 ad oggi, con una percentuale inferiore al 6% di interruzioni durante l’anno. Alcuni di questi ragazzi sono rimasti come collaboratori, altri come soci o simpatizzanti. Tanti di quelli che hanno fatto servizio civile nell’ambito della cooperazione internazionale hanno trovato lavoro nel settore, per tutti crediamo sia stata una grande esperienza a livello umano e che ha permesso di esercitare e rafforzare sia competenze tecniche che soft skills utili per qualsiasi ambiente e dinamica di lavoro”.

“Al Coe di Barzio vengono accolte tantissime scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, per trasmettere loro la cultura, le tradizioni e le usanze di ogni parte del mondo” ha aggiunto Samuela Paoletti, Servizio Civile 2017/2018. “Ogni scuola lascia un suo ricordo, una sua particolarità, perciò ogni giornata la si trascorre diversa dalle altre. I ragazzi che incontriamo ti fanno sorridere, alcune volte spazientire, altri ti fanno riflettere: è il bello dell’essere diversi. Questa esperienza a me sta lasciando il giusto spazio per provare diverse emozioni”.

Per il 2018 il COE ha le seguenti posizioni aperte: in Italia 2 posti a Barzio, 4 posti a Milano, 3 posti a Saronno all’estero 10 i posti in Camerun e 3 in Guatemala

Per conoscere tutti i progetti, profili e i requisiti richiesti clicca qui

Ecco il calendario degli incontri di presentazione dei progetti del COE:

Lunedì 10 settembre 2018, ore 18.00-20.00

Free Webinar collegandosi a questo link. L’evento è ad accesso libero, non serve registrarsi.

Servizio Civile: Dove, come, quando?

Mercoledì 12 settembre 2018, ore 17.30-19.30

Spazio Giovani di Erba – Via Crotto Rosa, 5

Giovedì 13 settembre 2018, ore 16.00-18.00

Informagiovani di Lecco – Via dell’Eremo, 28

Lunedì 17 settembre 2018, ore 16.00-18.00

Informagiovani di Milano – Via Dogana, 2

Venerdì 21 settembre 2018, ore 9.30-18.00

Fiera ONG di Pavia – Università di Pavia – Corso Strada Nuova, 65