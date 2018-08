COMO-LECCO – Una spesa media di 10/15 per famiglia per contrastare il caldo nella “settimana più calda” con frutta e verdura grande protagonista nei Mercati di Campagna Amica sul territorio: pesche, albicocche, angurie, meloni ma anche prugne e mirtilli sono tra i prodotti più gettonati sia negli AgriMercati che nei tradizionale canali di distribuzione.

I dati si riferiscono a un’indagine condotta dalla Coldiretti lariana, che pure evidenzia come, con le alte temperature, siano decollati i consumi di frutta e verdura che fanno segnare nel 2018 il record dell’ultimo decennio con un aumento di oltre il 2% rispetto allo scorso anno, in linea con la media nazionale.

“La parola d’ordine è stagionalità: la natura stessa ci dona, nel periodo più opportuno, i rimedi migliori per contrastare le alte temperature in quella che si sta confermando come una delle settimane più calde dell’estate 2018” commenta il presidente di Coldiretti Como Lecco Fortunato Trezzi. Si tratta della “frutta a km zero che rinfresca”, il cui aumento di consumo è esponenziale proprio con l’incedere del caldo, proprio per combattere il solleone e la spossatezza.

Il 2018 si sta confermando come il terzo anno più bollente in Italia dal 1800, in cui sono iniziate le rilevazioni, con una temperatura superiore di 1,40 gradi rispetto alla media storica, sulla base dei dati Isac Cnr nel primo semestre.

Sono evidenti anche sul territorio gli effetti del surriscaldamento dopo che il 2017 si era classificato al sesto posto tra gli anni più caldi: in particolare, nel Comasco e nel Lecchese l’arrivo dei primi caldi di fine primavera è coinciso con una serie di violente inversioni termiche che hanno provocato grandinate a ripetizione, protrattesi anche con l’arrivo dell’estate.

“Frutta e verdura – continua Coldiretti Como Lecco – sono alimenti che soddisfano molteplici esigenze del corpo: nutrono, dissetano, reintegrano i sali minerali persi con il sudore, riforniscono di vitamine, mantengono in efficienza l’apparato intestinale con il loro apporto di fibre e si oppongono all’azione dei radicali liberi prodotti nell’organismo dall’esposizione al sole”.

“Preferibile è acquistare direttamente dal produttore dove il prodotto è più fresco e durevole ed è quindi più conveniente il rapporto prezzo qualità: in questo senso, è utile rivolgersi presso la rete di Campagna Amica sul territorio sia negli AgriMercati (che restano “aperti per ferie” su tutto il territorio lariano), sia nelle decine di punti vendita che effettuano vendita diretta al pubblico”.