COLICO – Una giornata da ricordare per il Forte Montecchio a Colico: oggi, sabato 29 settembre, la storica struttura ha ospitato i festeggiamenti di “Cent’anni di memoria”, un’iniziativa voluta e organizzata dall’Associazione Nazionale Alpini di Colico e dal Museo della Guerra Bianca in Adamello, in collaborazione con il Forte Montecchio Nord di Colico. L’occasione è stato il termine del centenario della Prima Guerra Mondiale che si celebra proprio quest’anno.

Associazioni d’arma, autorità civili, militari e religiose e cittadini si sono così riuniti a partire dalla mattina al Forte dove le celebrazioni si sono aperte con lo sparo di una salva simulata di quattro colpi di cannone.

Alle 10 la sfilata della fanfara Alto Lario seguita dall’alzabandiera sul tetto del forte. Dopo la Santa Messa delle ore 11 gli Alpini, aiutati dal Prefetto di Lecco Dott.ssa Liliana Baccari, dal presidente della Provincia di Lecco Flavio Polano e dal sindaco di Colico Monica Frigerio hanno scoperto la lapide marmorea commemorativa della giornata. Alla giornata era presente anche Regione Lombardia, rappresentata da Ugo Parolo, consigliere bellanese.

Dopo i saluti delle autorità, la commemorazione ufficiale e all’una il rancio alpino. Nel pomeriggio tante altre iniziative, a partire dal convegno con il Corpo d’Armata Giorgio Battisti e di Divisione Luigi Scollo, con ospite l’avvocato Cesare Lavizzari.

L’evento conclusivo è stato il Concerto con il Corpo Musicale Santa Cecilia di Cabiate e il coro della Brigata Tridentina in congedo, per un totale di circa 100 elementi. Tra gli spettatori del concerto anche il cantante comasco Davide Van Des Froos che ha fatto visita al Forte in questa giornata speciale.

“Cent’anni di Memoria chiude le commemorazioni del quadriennio 2014-2018, in ricordo di tutte le vittime, di tutti gli eserciti e di tutti i fronti, di quella tragedia che fu la Grande Guerra 1914-1918 – hanno concluso gli organizzatori – grazie a tutti coloro che hanno partecipato con così tanto calore e reso questa giornata indimenticabile”.

GALLERIA FOTOGRAFICA