COLICO – L’appuntamento è per le 21.20 di sabato 29 luglio quando le telecamere si accenderanno in Piazza Lago a Colico per il primo flash mob televisivo che si realizza in provincia di Lecco.

Un evento sperimentale che vedrà protagoniste della serata le attività commerciali che improvviseranno sul palco esilaranti gag e il pubblico che diverrà protagonista e attore di una delle sitcom più amate dagli italiani, Camera Cafe”. La serata sarà presentata da uno dei protagonisti di questa divertente serie televisiva che svelerà i segreti che si nascondono dietro Camera Cafe’ e agli stessi attori.

Tutto nasce dalla collaborazione tra il Comune e Pro Loco di Colico con il Network Televisivo TSN che punterà i propri riflettori sulla bellissima Piazza di Colico con le immagini trasmesse in diretta mondiale in streaming sul canale 601 di TSN. La regia dell’evento è firmata da UP Service, società di servizi ed eventi di alto livello operante sul territorio nazionale ed elvetico.

Questo appuntamento si inserisce nel ricco ed accattivante programma estate 2018, che va dalle sagre enogastronomiche presso il Palalegnone, a quelle patronali di San Filippo (Olgiasca) a luglio e San Rocco e Santa Elena in agosto.

Non mancano anche gli eventi sportivi – la IV edizione Vertical Scoggione e il Giro dei Montecchi – e musicali e culturali tra cui il Concerto per il centenario della 1^ Guerra Mondiale a cura del Corpo Musicale di Villatico. La programmazione continuerà anche in autunno con gli appuntamenti a teatro in Auditorium di cui il primo il prossimo 29 settembre

“Nella stessa data anticipiamo che la sezione A.N.A. di Colico organizzerà una giornata conviviale e di approfondimento sulla grande Guerra. Infine, visto il grande successo dello scorso anno, la Biblioteca e l’Assessorato alla Cultura aspettano tutti per gli appuntamenti “Aperitivo con l’autore” con nuovi libri da presentare e nuovi scrittori da conoscere. Il sindaco Monica Gilardi e l’assessore al Turismo Sabrina Rabbiosi dichiarano “Siamo molto soddisfatte per la ricca programmazione gradita anche dal pubblico che partecipa sempre numeroso”