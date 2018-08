COLICO – È una notte di S. Lorenzo magica, non solo per le stelle, quella in programma nel borgo lariano di Colico con la “Festa del Turista”, organizzata dalla Pro Loco Colico in omaggio a visitatori e villeggianti.

Il programma prevede intrattenimento per tutti a partire dalle 20.30 in Piazza Garibaldi: baby-dance, truccabimbi e animazione per i più piccoli con la fatina Wendy e Francy; balli e canti per i più grandi con DJ Ivan Stefanoni, la voce storica di Rete 104 Radio Superlecco.

Poi, alle 22.30 occhi al cielo per il colorato spettacolo pirotecnico che chiuderà la giornata di Festa estiva.