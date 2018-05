COLICO – Sono in corso di ultimazione i lavori alla nuova strada che collegherà la rotatoria tra viale Padania e via alle Torri con via Montecchio di Colico, nella zona del lago: un intervento atteso da tempo, dalla realizzazione, nel 2013, del nuovo auditorium e del complesso abitativo sorto dinnanzi, oggi in fase di complemento.

Un’opera in capo al privato che offrirà però nuove prospettive alla viabilità pubblica. “Dopo anni, l’amministrazione comunale è riuscita a far completare l’opera – spiega il sindaco Monica Gilardi – crediamo che entro un mese e mezzo circa la strada possa essere ultimata”.

In questi giorni è in fase conclusiva la posa del porfido nel tratto finale della via che arriva al lago. “Sono circa 200 metri di strada che ci consentono però di mettere mano alla viabilità, alleggerendola per renderla più agibile – prosegue il sindaco – con l’istituzione di alcuni sensi unici, nessuno sconvolgimento ma mettere ordine e ci consentirà di disporre di nuovi posti auto”. (Foto: S. Sandonini)