COLICO – La festa dell’Immacolata Concezione è stata anche l’occasione per festeggiare gli anniversari di matrimonio delle parrocchie del colichese. Gli sposi hanno partecipato alla Santa Messa celebrata da don Lucio quindi la festa per gli anniversari si è conclusa con un rinfresco in oratorio.

Hanno celebrato gli anniversari di matrimonio: Malattia Emilio e Liliana 65 anni; Buzzella Giancarlo e Bice 55 anni; Gaggini Pietro e Serafina 50 anni; Fomasi Ivano e Lucia 50 anni; Bettiga Adriano e Amelia 50 anni; Combi Martini e Erminia 45 anni; Acquistapace Francesco e Silvana 45 anni; Cinque Dario e Carmela 45 anni; Curti Emilio e Angela 45 anni; Cornaggia Maurizio e Iole 45 anni; Warnots Emilio e Paola 45 anni; Della Fiorentina Daniele e Silvia 45 anni; Muffatti Gianfranco e Gabriella 35 anni; Marelli Luigi Walter e Loredana 30 anni; Bellatti Ezio e Rossella 30 anni; Giacopinelli Sanzio e Savina 30 anni; Caprani Fabrizio e Fiorella 30 anni; Salerno Giovanni e Maria 35 anni; De Meo Silvio e Fausta 15 anni; Nogara Massimo e Sabina 15 anni; Massa Efisio e Bianca 10 anni.