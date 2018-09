ABBADIA – Gli anziani sono purtroppo le vittime preferite dei truffatori, ma non solo i soli. Il raggiro è sempre in agguato e spesso bussa alla porta di casa, mascherato da finto tecnico del gas o falso rappresentante di qualche improbabile onlus benefica.

Per questo l’Arma dei Carabinieri ha deciso di parlare direttamente con i cittadini in alcuni incontri organizzati in diversi comuni della provincia di Lecco. Martedì 25 alle ore 15.30 l’appuntamento è ad Abbadia, presso l’oratorio. I Carabinieri della stazione di Mandello spiegheranno gli accorgimenti per difendersi dalle truffe.