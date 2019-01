LECCO – Volete sapere come si costruisce un presepe? Una serata per scoprirlo. Si terrà domani, giovedì 3 gennaio, alle 21 la seconda conferenza collegata alla mostra di presepi allestita a Palazzo delle Paure dall’Associazione Italiana Amici del Presepio sede di Lecco.

In questo incontro verranno spiegati i metodi costruttivi usati per realizzare i presepi che sono visibili in questa e in tante altre esposizioni sul territorio. Verranno mostrate dal vivo le tecniche di lavorazione e colorazione dei materiali per passare dal freddo polistirolo alle bellissime opere d’arte apprezzate dai tanti visitatori.

Se siete curiosi di scoprire i segreti dei presepisti non potete mancare a questo appuntamento, l’incontro si terrà nella sala conferenze del palazzo, al primo piano, l’ingresso è gratuito. La mostra, come ogni anno completamente rinnovata, è visitabile fino al 13 gennaio da martedì a domenica con orario continuato dalle 10 alle 17.30.