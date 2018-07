LECCO – “Valorizza-la-ti” è il titolo dell’incontro organizzato dal Gruppo Giovani di Confartigianato Imprese Lecco in programma sabato 21 luglio alle 10 presso l’agriturismo Il Ronco di Garlate.

“Parleremo con un esperto di come valorizzare il nostro brand e le nostre attività nel lavoro che ogni giorno ci vede impegnati in sfide sempre nuove, da cui uscire vincenti – commenta il presidente del Gruppo Giovani di Confartigianato Imprese Lecco, Flavio Bassani –. I nostri associati svolgono lavori anche molto diversi tra loro e alcuni di questi sembrano prestarsi meno al marketing e alla promozione. Così alcuni finiscono per sminuirsi. Ma se non siamo i primi noi a credere nei servizi che offriamo, nella nostra qualità e nei valori che trasmettiamo, come può il cliente sceglierci? Per stare su un mercato agguerrito in cui molti sono capaci di vendersi fin troppo bene rispetto alle competenze offerte, bisogna iniziare a ‘tirarsela’ un po’. La modestia non paga: dobbiamo dare valore a ciò che facciamo, qualunque sia la nostra professione. Sapere valorizzare il proprio brand permette ritorni economici ma anche di generare valori sul territorio in cui operiamo, creando un circolo virtuoso”.

A tenere il corso sarà Gianluca Fumagalli, consulente aziendale per la gestione del brand. “Con il dottor Fumagalli – continua Bassani – completeremo il percorso avviato con altri docenti rispetto a temi come il marketing aziendale o la gestione delle telefonate in ufficio, solo per citare i corsi più richiesti. L’incontro di sabato chiude il ciclo di 8 appuntamenti tenuti durante l’anno e ci permette di fare il punto sulle attività che abbiamo proposto e su quelle che i giovani riterranno importante approfondire dopo le vacanze estive”.

A termine dell’incontro un momento conviviale per conoscersi meglio e gustare insieme il buffet di prodotti tipici del territorio. Per info ed iscrizioni contattare 0341 250200; gciceri@artigiani.lecco.it.