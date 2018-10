VERCURAGO – Per tutti i ragazzi che amano scrivere, la biblioteca di Vercurago propone un corso in 6 lezioni (con una festa finale di presentazione dei lavori) di scrittura creativa.

Il corso, tenuto da Matteo Mastragostino, accompagnerà i ragazzi nell’arte di creare una trama, impostare i dialoghi, immaginare i personaggi e dare voce a una storia. Per tutti gli aspiranti scrittori dai 12 anni in su, l’appuntamento è il mercoledì dalle ore 14.30 alle 16 in biblioteca, a partire da mercoledì 7 novembre.

Per informazioni: biblioteca 0341 420525 – Int. 5, biblioteca@comune.vercurago.lc.it.