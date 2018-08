LECCO – In occasione del festival delle meraviglie ad alta quota a testa all’insù”, il cui incanto invaderà le vie e le piazze del centro storico della citta di Lecco dal 16 al 18 agosto, è stato lanciato un hashtag dedicato, nato per coinvolgere i cittadini, i visitatori, i turisti e tutti i partecipanti a questa tre giorni di magia a metà strada tra il circo e il teatro.

L’invito è a scattare istantanee delle performance e condividerle in rete con #Leccomeraviglia.

Tre lunghe serate per catturare in uno scatto l’atmosfera e in cui si caleranno gli angoli più suggestivi della città, per celebrare e condividere sui social network un evento che si preannuncia particolarmente suggestivo e unico. Luci, costumi, proiezioni, esibizioni e danze accompagneranno gli spettatori nel magico mondo del circo e del teatro di strada, invitandoli ad alzare lo sguardo e gli obiettivi verso il cielo e la meraviglia.

Il programma