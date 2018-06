LECCO – Sala gremita al Civico Istituto Zelioli di Maggianico di Lecco, sabato 23 giugno alle 18, dove si è tenuto il concerto a ricordo del M° Francesco Sacchi, organizzato dallo Studio Musicale Mi SoL, a cui si deve l’intitolazione della “Scuola di Musica Francesco Sacchi” e l’inaugurazione dello Spazio a lui dedicato poche settimane fa, che raccoglie tutto il materiale musicale che gli apparteneva e parte dei suoi effetti personali.

Protagonisti, per far rivivere la “sua musica”, musicisti d’eccezione: la figlia in primis, professoressa Monica Sacchi che ha eseguito con grande intensità interpretativa alcuni brani composti dal padre, accompagnando al violino il M° Giuseppe Mazzoleni, amico fraterno di Sacchi, che con commozione ha eseguito la parte melodica.

Il gran finale è stato ad opera del M° Elisa Campanella, che con enfasi e competenza ha eseguito la “Fantasia per organo” di Sacchi, la quale presentava indubbia difficoltà. Esecuzione declinata sino ad ieri da parecchi maestri d’organo, in quanto basata su tecniche d’avanguardia musicale poco note. Il M° Campanella ha infatti fatto precedere un’ ampia documentazione a riguardo per “preparare” l’auditorio all’ascolto. L’evento è stato condotto dalla Professoressa Elena Spagnolo, la quale ha presentato i brani, narrandone la storia e alcuni aneddoti legati all’anno di composizione.

Un pubblico incantato da ciascuna esecuzione, così anche il sindaco di Lecco Virginio Brivio, il quale ha rivolto parole di encomio per Sacchi, ribadendo che è stato insignito della Benemerenza Civica della città.

Applausi interminabili a scena aperta e richieste di bis in finale, per poi concludere l’incontro con consegne di “simboliche rose” ai musicisti e alla famiglia Sacchi, abbracci e congratulazioni di estimatori ed amici.