LECCO – Si è chiusa con successo la 6^ Maratone del Calcio andata in scena nel fine settimana allo Stadio Rigamonti Ceppi. 36 ore di calcio no-stop, 72 squadre, 1120 partecipanti, sport e solidarietà: l’edizione 2018 della Maratona è stata infatti ancora una volta a sfondo benefico.

Durante la due giorni sono stati raccolti i fondi per l’acquisto di un pulmino da donare alla Nazionale Terremotati, a sua volta ospite del torneo. Un progetto degli Amici del Venerdì, guidati da Sergio Corgnali e da Fiorenzo Gigliotti, per il quale sono scesi in campo il Comune di Lecco e quello di Mandello, che ha contribuito alla causa con una Maratona di Calcio organizzata lo scorso 2 giugno insieme alla Polisportiva di Mandello.

I ragazzi della Nazionale Terremotati, giunti ieri, sabato, a Lecco, hanno giocato domenica mattina contro la squadra Interforze. Giunti al Rigamonti Ceppi hanno trovato ad attenderli il pulmino: “Abbiamo voluto fargli questa sorpresa – ha spiegato Luca Dossi, del comitato organizzatore della Maratona del Calcio – sono stati felicissimi, non sapevano che il mezzo era già arrivato. E’ stato sicuramente il momento più entusiasmante della due giorni”.

VIDEO

Alla consegna era presente anche il sindaco di Lecco Virginio Brivio: “Questione di un attimo, lo stesso in cui i nostri ospiti hanno realizzato che il pulmino davanti ai loro occhi era loro. L’obiettivo per cui centinaia di persone hanno lavorato per mesi è stato raggiunto e vedere gli occhi lucidi dei giocatori della Nazionale Terremotati è stato un privilegio ed un grande onore” ha commentato. “Un incontro importante con i ragazzi della squadra, uno di quelli che ti fa ripensare la scala di valori della vita, ti fa tornare a casa la sera dopo aver cenato in loro compagnia con la voglia di dare un bacio e una carezza ai tuoi figli, una risposta del territorio che ti rende orgoglioso di esserne parte integrante. Il ringraziamento va a chi ci ha creduto, ha fatto un pezzettino di strada e ha portato il progetto fino al raggiungimento dell’obiettivo. A questi uomini coraggiosi, che vanno in giro per l’Italia per raccontare le loro storie, va il nostro sostegno e la nostra stima e certamente il nostro impegno per non farli sentire mai più soli”.

Emozionato anche Sergio Corgnali, degli Amici del Venerdì: “Oggi dopo la premiazione, i ragazzi della Nazionale Terremotati si sono avvicinati al pulmino che gli Amici del Venerdì nascondevano con la loro presenza. All’improvviso si è aperto un corridoio fra le persone ed i ragazzi hanno potuto vedere realizzato questo sogno. Una grande emozione! Nel momento in cui i nostri amici del Centro Italia hanno realizzato che il pulmino davanti ai loro occhi era loro, per alcuni secondi il silenzio dell’emozione ha prevalso. Il ringraziamento va a chi ci ha creduto e supportato aiutandoci fino al raggiungimento dell’obiettivo. A questi ragazzi, alcuni giovanissimi, che portano il loro entusiasmo e il loro dolore in giro per l’Italia va il nostro sostegno e la nostra stima. In questi due giorni abbiamo cercato di non farli sentire soli”.

Archiviata questa bella edizione, con la vittoria per pochi punti del Nord contro il Sud, non resta che darsi appuntamento alla prossima Maratone del Calcio, sempre all’insegna della solidarietà.

GALLERIA FOTOGRAFICA