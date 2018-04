LECCO – Si sono conclusi in queste ultime ore i lavori sulla nuova Lecco-Ballabio che per oltre un mese hanno causato la chiusura settimanale della corsia sud del raccordo dalle 8.30 alle 19.

La strada verrà definitivamente riaperta al traffico da questa sera, venerdì, alle 19 in entrambe le direzioni, come ha comunicato con una nota stampa il Comune di Lecco, ma l’apertura pare sia stata anticipata già dal primo pomeriggio, tanto che gli automobilisti l’hanno trovata aperta e percorribile.

I lavori si erano resi necessari per mettere in sicurezza la curva ed il tratto di strada dove lo scorso settembre un camion era uscito di strada perdendo il carico di bottiglie d’acqua.

Dopo oltre un mese di chiusure e disagi l’arteria stradale tornerà nuovamente agibile da questa sera. Da lunedì 9 aprile inoltre verrà riattivato l’impianto semaforico tra via Tonale e via Caldone, disattivato per consentire lo scorrimento del traffico proveniente dalla vecchia Lecco-Ballabio.