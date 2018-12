LECCO – Ben 2400 euro raccolti con la vendita dei biglietti di auguri natalizi realizzati dagli studenti del terzo anno del corso di operatore grafico del Centro di Formazione Professionale Polivalente Consorzio Consolida di Lecco.

Grazie all’iniziativa che da anni vede in campo il gruppo Giovani di Confartigianato guidato da Flavio Bassani si è potuto aggiungere un ulteriore tassello nella ricerca sull’Epatite E. Dal 2015 a oggi Confartigianato è riuscito a devolvere al reparto di Medicina Trasfusionale ed Ematologia la bellezza di 9290 euro che sono stati investiti nella ricerca.

Oggi pomeriggio, sabato, si è tenuta la presentazione dei bozzetti dei biglietti realizzati dai ragazzi del Cfpp di via Montessori. Non solo biglietti di auguri, gli studenti si sono cimentati anche nella realizzazioni di libri per bambini, curandone la storia e la grafica. Libri che ragazzi e docenti hanno letto ai bimbi del reparto di Pediatria creando un simpatico momento di svago che ha divertito anche i grandi.

“Ogni anno, nel periodo di Natale, portiamo avanti un’iniziativa per raccogliere fondi da devolvere per una buona causa – ha spiegato Bassani -. Negli ultimi quattro anni abbiamo deciso di sostenere il reparto di Medicina Trasfusionale ed Ematologia nella ricerca sull’Epatite E. Quest’anno abbiamo messo parecchio sotto pressione i ragazzi del Cfpp perché in soli 15 giorni abbiamo dato la commessa per sviluppare biglietti di auguri che mettessero assieme i valori degli artigiani, i bambini e la ricerca e direi che l’obiettivo è stato raggiunto egregiamente”.

Sono stati realizzati 11 biglietti diversi coinvolgendo 22 ragazzi: “Sta nascendo una bella collaborazione con il Cfpp – ha concluso Bassani – siamo andati anche quest’anno con il gruppo giovani per conoscerli perché sono alla ricerca di opportunità nel mondo del lavoro”.

“E’ molto bello che espressioni della comunità lecchese, come Confartigianato, vadano incontro all’ospedale – ha aggiunto il dottor Claudio Marcantoni della direzione medica -. Questo momento di incontro è prezioso perché rende merito dei reciproci sforzi, quindi grazie”.

Barbara Foglieni e Marta Spreafico, due biologhe del centro di Medicina Trasfusionale ed Ematologia, sono entrate nel merito dell’utilizzo di questi fondi: “Negli ultimi anni è risultato interessante, attraverso i donatori, portare avanti studi di sorveglianza sull’Epatite E. Nel arco degli anni siamo andati a studiare questa malattia poco diffusa ma comunque presente nella popolazione e, grazie ai fondi ricevuti, è stato possibile analizzare più di 10 mila donatori andato a sviluppare dei test che oggi sono disponibili anche per i malati”.

L’incontro, a cui hanno partecipato anche il presidente di Confartigianato Daniele Riva e il segretario Vittorio Tonini, si è concluso con le letture che hanno coinvolto i bambini del reparto di pediatria, di sicuro un bel modo per augurarsi buon Natale.