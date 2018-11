LECCO – Una tematica che riguarda moltissimi lavoratori, alle prese con lo sforzo di conciliare la propria professione con la vita privata, in cui la pressione dovuta alla presenza di figli piccoli, parenti con gravi patologie o anziani si fa sentire in modo anche molto pesante.

E’ a chi sta vivendo questo tipo di situazioni che si rivolge la serata di approfondimento dal titolo “Sequestro Emotivo: quali dinamiche intervengono nei carichi di cura e nella Conciliazione Vita-Lavoro” in programma martedì 4 dicembre dalle 18 alle 21 presso la sede di Confartigianato Imprese Lecco in via Galileo Galilei 1 a Lecco.

Il workshop è gratuito e aperto a tutti e in particolare a quanti, come detto, in un’ottica di conciliazione famiglia-lavoro, si trovano a dover gestire rapporti particolarmente impegnativi con figli o familiari in difficoltà.

A presentare il convegno sarà la dottoressa Manila Corti, Responsabile Servizi alla Persona della Comunità Montana: “L’iniziativa è nata all’interno del progetto ‘Sinergie per una Conciliazione fattibile’ dell’Alleanza Locale Distrettuale di Lecco, promosso e finanziato da Regione Lombardia con ente capofila Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera e contenuta nel Piano Territoriale di Conciliazione di Ats Brianza. Quest’azione è organizzata in particolare da Confartigianato Imprese Lecco. Il programma prevede un affondo sulla consapevolezza di sé, il riconoscimento delle proprie emozioni, capire quali comportamenti mettiamo in atto per riconoscere ed evitare i meccanismi che ci creano stress, con relatrice Maria Giovanna Venturini, formatrice e coach”.

“Nella nostra professione, negli incontri che svolgiamo con le aziende associate o anche semplicemente stando accanto ai nostri cari, alle amiche, alle colleghe – spiega Matilde Petracca, responsabile Area Formazione e Welfare Confartigianato Imprese Lecco – ci rendiamo sempre più conto di quanto sia difficile far combaciare gli impegni di lavoro con quelli famigliari, soprattutto laddove vi è la presenza di persone con difficoltà, dalla disabilità alla malattia cronica, dalla mancanza di una rete che aiuti nella gestione di figli piccoli o di genitori anziani. I motivi di forte stress per cui sentirsi ‘sequestrati emotivamente’ sono molteplici e ogni famiglia interessata li vive e li affronta in modo diverso. L’aiuto di una professionista su come far fronte a questi sentimenti di ansia e su quali comportamenti è bene mettere in atto per noi stessi, per non sentirci soli e per affrontare nel miglior modo possibile queste situazioni, può rivelarsi utile. Invitiamo perciò tutti coloro che in qualche modo si sentono direttamente o indirettamente toccati da queste tematiche a partecipare al nostro workshop”.

Per l’intera durata dell’iniziativa sarà attivo in sede un servizio gratuito di baby – sitting con cena riservato ai figli tra i 6 e i 13 anni dei partecipanti all’incontro. Per informazioni è possibile contattare lo sportello Conciliazione Confartigianato Imprese Lecco, 0341-250200 o conciliazione@artigiani.lecco.it.